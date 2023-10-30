'نيابة عن ريال مدريد'.. رسالة دعم جديدة من كورتوا لإسرائيل

في الوقت الذي نأت فيه رابطة الدوري الإسباني بنفسها عن دعم إسرائيل أو إدانة الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، خصص أحد ألمع نجوم "الليغا"، عدة رسائل مناصرة للجنود الإسرائيليين.

ومع بداية الحرب، كتب حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، منشورا جاء فيه: "أنا حزين جدا على الوضع. أرسل الحب والدعم لأصدقائي وعائلتي فيكما كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن كورتوا، الذي يخضع للعلاج حاليا، وزوجته عارضة الأزياء الإسرائيلية ميشال جيرزيغ، تبرعا بنحو 200 ألف شيكل (حوالي 50 ألف دولار) لصالح الإسرائيليين، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم مؤخرا، على خلفية الصراع مع حركةومع بداية الحرب، كتب حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، منشورا جاء فيه: "أنا حزين جدا على الوضع.

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