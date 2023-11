'ميدل إيست آي': عضو كنيست إسرائيلي تدعو إلى 'محو قطاع غزة'

واستقالت ديستيل اتباريان، التي تنتمي إلى حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منصبها كوزيرة في 12 أكتوبر، قائلة إن مكتبها قد تم تجريد سلطته في أعقاب الحرب على غزة. وبحسب الموقع فقد تصاعدت خلال ما يقرب من أربعة أسابيع من الحرب حدة الخطاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في غزة، بشكل كبير.فيما قال المعلق السياسي البارز إلياهو يوسيان مؤخراً:"عليك أن تدخل غزة في ذروة الوحشية، بهدف الانتقام، وانعدام الأخلاق، والحد الأقصى من الجثث".وفي الوقت نفسه، قال موشيه فيجلين، النائب اليميني السابق، لقناة الجزيرة إن الحل الوحيد هو “التدمير الكامل لغزة … تدمير مثل هيروشيما، بدون سلاح نووي”.

وقبل أسبوعين، قال مدير مكتب زوجة نتنياهو، سارة، إن الفلسطينيين المتورطين في هجوم 7 أكتوبر يجب أن يتعرضوا للتعذيب. ومنذ هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف متواصلة على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 8700 فلسطيني، من بينهم أكثر من 3600 طفل.سياسةحكومة غزة: تدمير 52 مسجدا كليا بسبب العدوان الإسرائيليواشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير"

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYNEWSARABIA: قصف إسرائيلي لمنزل في غزة يودي بحياة 14 فلسطينياقتل 14 فلسطينيا مساء الإثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يخلف مقتل أكثر من 100 شخصخلف قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: مقتل الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها في قصف إسرائيليأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، مقتل الفنانة إيناس السقا وابنتيها، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: 'لا يوجد مكان آمن في القطاع'تحدث وليام شومبورغ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى كريستيان أمانبور، من قطاع غزة حيث يقول 'لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة'.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: بلينكن: لن ندعم نية إسرائيل لإدارة غزة.. وهناك خطط بديلةفيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته على قطاع غزة، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن لن تدعم أي نية إسرائيلية لإدارة قطاع غزة.كما قال خلا

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مقترح إسرائيلي بشأن السعودية وقطاع غزة بناء على موقف مصرتحت عنوان 'أعطوا غزة للسعوديين'، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕