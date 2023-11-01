'ميدل إيست آي': عضو كنيست إسرائيلي تدعو إلى 'محو قطاع غزة'

واستقالت ديستيل اتباريان، التي تنتمي إلى حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منصبها كوزيرة في 12 أكتوبر، قائلة إن مكتبها قد تم تجريد سلطته في أعقاب الحرب على غزة. وبحسب الموقع فقد تصاعدت خلال ما يقرب من أربعة أسابيع من الحرب حدة الخطاب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في غزة، بشكل كبير.فيما قال المعلق السياسي البارز إلياهو يوسيان مؤخراً:"عليك أن تدخل غزة في ذروة الوحشية، بهدف الانتقام، وانعدام الأخلاق، والحد الأقصى من الجثث".وفي الوقت نفسه، قال موشيه فيجلين، النائب اليميني السابق، لقناة الجزيرة إن الحل الوحيد هو “التدمير الكامل لغزة … تدمير مثل هيروشيما، بدون سلاح نووي”.
وقبل أسبوعين، قال مدير مكتب زوجة نتنياهو، سارة، إن الفلسطينيين المتورطين في هجوم 7 أكتوبر يجب أن يتعرضوا للتعذيب. ومنذ هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف متواصلة على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 8700 فلسطيني، من بينهم أكثر من 3600 طفل.سياسةحكومة غزة: تدمير 52 مسجدا كليا بسبب العدوان الإسرائيليواشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير"
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