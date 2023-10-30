'موهبة' تفتح التسجيل لانضمام المدارس لبرنامج 'فصول موهبة'

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع"موهبة" أمس، فتح التسجيل للمدارس الراغبة بالانضمام لبرنامج"فصول موهبة".ويُعد البرنامج أحد برامج إدارة الشراكة مع المدارس، ويهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ذات جودة عالية، توفر لهم برامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة.

ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية للارتقاء بقدرات هؤلاء الطلبة، وتنمية مواهبهم، بالتعاون مع مجموعة من المدارس المتميزة.واستضافت المؤسسة اليوم، مديري المدارس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمهتمين بالانضمام إلى برنامج فصول موهبة للسنوات المقبلة، وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموهوبين من خلال إدارة الشراكة مع المدارس، مقدمةً لهم نبذة عن الشراكة مع المدارس، وأهمية برنامج"فصول موهبة".

ووضعت موهبة، ممثلة في إدارة الشراكة مع المدارس، معايير واشتراطات عالية لانضمام المدارس، في وقت عقدت فيه عدداً من الاتفاقيات الجديدة مع مجموعة من المدارس التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع؛ سعيًا لزيادة فرص رعاية الطلبة الموهوبين، وإتاحة الفرصة للمدارس الحكومية والأهلية للإسهام في ذلك، من خلال طرح مجموعة من نماذج الشراكة للانضمام لبرنامج فصول موهبة، تتنوع بين النموذج الحكومي، والنموذج الداعم، والنموذج التصنيفي، وأخيراً نموذج الشراكة. headtopics.com

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع"موهبة" أمس، فتح التسجيل للمدارس الراغبة بالانضمام لبرنامج"فصول موهبة".ويُعد البرنامج أحد برامج إدارة الشراكة مع المدارس، ويهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ذات جودة عالية، توفر لهم برامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة.

ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية للارتقاء بقدرات هؤلاء الطلبة، وتنمية مواهبهم، بالتعاون مع مجموعة من المدارس المتميزة.واستضافت المؤسسة اليوم، مديري المدارس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمهتمين بالانضمام إلى برنامج فصول موهبة للسنوات المقبلة، وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموهوبين من خلال إدارة الشراكة مع المدارس، مقدمةً لهم نبذة عن الشراكة مع المدارس، وأهمية برنامج"فصول موهبة". headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: twasulnews »

لتهيئة بيئة تعليمية عالية الجودة.. 'موهبة' تفتح التسجيل لانضمام المدارس إلى 'فصول موهبة'سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

حديقة السويدي تفتح أبوابها اليوم والتذاكر مجانية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةحديقة السويدي تفتح أبوابها اليوم والتذاكر مجانية تفتح حديقة السويدي اليوم الأحد أبوابها لكلّ زوَّارها، فيما دعا موسم الرياض لحضور فعالياتها المختلفة وحجز اقرأ أكثر ⮕

جامعة أم القرى تعلن موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةجامعة أم القرى تعلن موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني من اقرأ أكثر ⮕

'الاستثمار' يعتزم شراء 5 ملايين سهم من أسهمه وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفينأعلن البنك السعودي للاستثمار عن توصية مجلس الإدارة بشراء 5 ملايين من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين. اقرأ أكثر ⮕

حساب المواطن يزف بشرى للمسجلين بعد 10 سبتمبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحساب المواطن يزف بشرى للمسجلين بعد 10 سبتمبر كشف حساب المواطن عن موعد دراسة الأهلية لمن سبق لهم التسجيل في البرنامج بعد يوم 10 سبتمبر الماضي. اقرأ أكثر ⮕

مدرب يونايتد: ركلة الجزاء أضاعت علينا نقاط مباراة السيتيقال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن ركلة الجزاء التي افتتح بها مانشستر سيتي التسجيل في الفوز 3 / 0 على فريقه غيرت المواجهة في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز. اقرأ أكثر ⮕