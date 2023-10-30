'موهبة' تفتح التسجيل لانضمام المدارس لبرنامج 'فصول موهبة'

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع"موهبة" أمس، فتح التسجيل للمدارس الراغبة بالانضمام لبرنامج"فصول موهبة".ويُعد البرنامج أحد برامج إدارة الشراكة مع المدارس، ويهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ذات جودة عالية، توفر لهم برامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة.
ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية للارتقاء بقدرات هؤلاء الطلبة، وتنمية مواهبهم، بالتعاون مع مجموعة من المدارس المتميزة.واستضافت المؤسسة اليوم، مديري المدارس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمهتمين بالانضمام إلى برنامج فصول موهبة للسنوات المقبلة، وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموهوبين من خلال إدارة الشراكة مع المدارس، مقدمةً لهم نبذة عن الشراكة مع المدارس، وأهمية برنامج"فصول موهبة".
ووضعت موهبة، ممثلة في إدارة الشراكة مع المدارس، معايير واشتراطات عالية لانضمام المدارس، في وقت عقدت فيه عدداً من الاتفاقيات الجديدة مع مجموعة من المدارس التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع؛ سعيًا لزيادة فرص رعاية الطلبة الموهوبين، وإتاحة الفرصة للمدارس الحكومية والأهلية للإسهام في ذلك، من خلال طرح مجموعة من نماذج الشراكة للانضمام لبرنامج فصول موهبة، تتنوع بين النموذج الحكومي، والنموذج الداعم، والنموذج التصنيفي، وأخيراً نموذج الشراكة. headtopics.com
أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع"موهبة" أمس، فتح التسجيل للمدارس الراغبة بالانضمام لبرنامج"فصول موهبة".ويُعد البرنامج أحد برامج إدارة الشراكة مع المدارس، ويهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ذات جودة عالية، توفر لهم برامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة.
ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية للارتقاء بقدرات هؤلاء الطلبة، وتنمية مواهبهم، بالتعاون مع مجموعة من المدارس المتميزة.واستضافت المؤسسة اليوم، مديري المدارس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمهتمين بالانضمام إلى برنامج فصول موهبة للسنوات المقبلة، وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموهوبين من خلال إدارة الشراكة مع المدارس، مقدمةً لهم نبذة عن الشراكة مع المدارس، وأهمية برنامج"فصول موهبة". headtopics.com
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لتهيئة بيئة تعليمية عالية الجودة.. 'موهبة' تفتح التسجيل لانضمام المدارس إلى 'فصول موهبة'سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕