'مكافحة المخدرات' تضبط أكثر من 3.8 ملايين قرص إمفيتامين في الرياض

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها أسفرت عن ضبط (3,860,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (11) متهمًا، وهم (7) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية النيبالية، و(3) مواطنين، في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف..

وأكد الرائد الحازمي، أنه تم توقيف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة..وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أكثر:

sabqorg »

ضبط 3,860,000 قرص من مادة الأمفيتامين في الرياضضبط 3,860,000 قرص من مادة الأمفيتامين في الرياض اقرأ أكثر ⮕

'وزير الداخلية': الحرب على المخدرات 'مستمرة'التقى وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود، مدير مكافحة المخدرات، اللواء محمد القرني، وعددًا من قيادات المكافحة في المنطقة الشرقية. اقرأ أكثر ⮕

خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةخسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت خسوف جزئي: ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل اقرأ أكثر ⮕

«الصحة العالمية»: الأمراض القاتلة تفتك بأطفال اليمنكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، وفاة وإصابة أكثر 50 ألف طفل بأمراض الطفولة القاتلة في اليمن، مؤكدة في تقرير لها أن ملايين الأطفال لا يمكن الوصول لهم أثناء أنشطة التحصين الروتينية. اقرأ أكثر ⮕

«مبادرة الاستثمار» السعودية تسلم الراية لـ«قمة الأولوية»اختُتمت أعمال «مبادرة مستقبل الاستثمار» في نسختها السابعة، مساء الخميس، بحضور أكثر من 6 آلاف مشارك من أكثر من 90 دولة. اقرأ أكثر ⮕

هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية تضبط أكثر من 120 مخالفة بيئيةضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية أكثر من 120 مخالفة بيئية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023. اقرأ أكثر ⮕