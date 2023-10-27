'مكافحة المخدرات' تضبط أكثر من 3 مليون قرص من مادة الإمفيتامين بالرياض

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها أسفرت - بتوفيق الله - عن ضبط (3.860.

000) قرص من مادةالمخدر بمنطقة الرياض، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (11) متهمًا، وهم: (7) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية النيبالية، و(3) مواطنين، في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف.و، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني

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