'مركز مكافحة التضليل' التركي يوضح حقيقة إرسال سفينة حربية تركية إلى فلسطين (فيديو)

فنّد"مركز مكافحة التضليل" التابع للسلطات التركية تقارير تحدثت عن إرسال سفينة حربية تركية إلى شواطئ فلسطين ووصف تلك البيانات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة.، إلى أن اللقطات التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تظهر حاملة الطائرات الأمريكية"يو إس إس" رونالد ريغان، مع طائرة بدون طيار هجومية من طراز نورثروب غرومان X-47B وهي تتحرك على سطحها.
فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت"حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.أول رد مصري على سقوط صاروخ في طابا.. وهذه الرواية الإسرائيلية
أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع. headtopics.com
كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بيانا طالبت فيه روسيا بطرد ممثلي حركة"حماس" فورا من موسكو.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت.
أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء."تسليم مصر مفاتيح غزة".. مقترحات في إسرائيل لمواجهة القطاع headtopics.com