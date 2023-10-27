'مركز مكافحة التضليل' التركي يوضح حقيقة إرسال سفينة حربية تركية إلى فلسطين (فيديو)

فنّد"مركز مكافحة التضليل" التابع للسلطات التركية تقارير تحدثت عن إرسال سفينة حربية تركية إلى شواطئ فلسطين ووصف تلك البيانات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة.، إلى أن اللقطات التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تظهر حاملة الطائرات الأمريكية"يو إس إس" رونالد ريغان، مع طائرة بدون طيار هجومية من طراز نورثروب غرومان X-47B وهي تتحرك على سطحها.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت"حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.أول رد مصري على سقوط صاروخ في طابا.. وهذه الرواية الإسرائيلية

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع. headtopics.com

كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بيانا طالبت فيه روسيا بطرد ممثلي حركة"حماس" فورا من موسكو.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت.

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء."تسليم مصر مفاتيح غزة".. مقترحات في إسرائيل لمواجهة القطاع headtopics.com

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مركز تركي: المزاعم الأمريكية حول 'سرقة' حماس مساعدات إنسانية ليست صحيحةأكّد مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية، أن ادعاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط أن 'المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة تسرقها حماس' ليس صحيحاً. اقرأ أكثر ⮕

'آفاد' التركية: مستمرون في إرسال المساعدات إلى فلسطينذكرت الإدارة في بيان أن تركيا أرسلت إلى غاية الأربعاء 9 طائرات شحن تتضمن المساعدات الإنسانية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

مقتل 10 من «العمال الكردستاني» بضربات جوية تركية في شمال العراققتل 10 عناصر من حزب العمال الكردستاني في سلسلة غارات نفذتها «طائرات حربية ومسيرة تركية» ليل الأربعاء في شمال العراق. اقرأ أكثر ⮕

فرنسا ترسل سفينة حربية لدعم المستشفيات في قطاع غزة المحاصرصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

أردوغان: لا يمكن أن نصمت على قتل الأطفال الأبرياء الذي تفعله إسرائيل الآنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن 'من يجب أن يخجلوا هم من باعوا ضمائرهم وشرفهم مقابل الصمت على ما يحدث من جرائم في فلسطين'. اقرأ أكثر ⮕

قدم.. فنربهتشة يواصل انتصاراته بفوز على لودوغوريتس البلغاريالفريق التركي عزز حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕