'مركز الأزمات' بمكة يدعو إلى تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر ، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ..وقال المركز: الحالة بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى الجمعة المقبل، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد .

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر ، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ..وقال المركز: الحالة بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى الجمعة المقبل، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد .

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'الدفاع المدني' يدعو إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية أثناء الأمطارسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

بعد «خطأ تقني»... العراق يعدّل تصويته بالأمم المتحدة بشأن الهدنة في غزةطالب العراق بتغيير تصويته في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس (الجمعة)، من «الامتناع» عن التصويت لصالح قرار يدعو إلى هدنة في غزة إلى «مؤيد». اقرأ أكثر ⮕

أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على... اقرأ أكثر ⮕

الصليب الأحمر يعلن وصول فريق طبي دولي إلى قطاع غزةأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم أمس الجمعة دخول فريق طبي دولي إلى غزة إلى جانب 6 شاحنات محملة بمواد طبية وإمدادات لتنقية المياه لدعم الطبابة في القطاع. اقرأ أكثر ⮕

اكتبوا أسماء صغار غزة على أجسادكم.. شاغلة المصريين تطل ثانيةبعدما شغلت المصريين والعالم برمته منذ بدء الحرب على غزة، تعود الفتاة المصرية رحمة زين صادحة دفاعاً عن غزة، وهذه المرة بمقطع فيديو يدعو إلى توثيق ضحايا الحر اقرأ أكثر ⮕

جولة عربية لميقاتي لتعزيز موقف لبنان ودعم وقف النار في غزةأثار انخراط «حزب الله» في المعركة مع إسرائيل على الحدود الجنوبية، انقساماً لبنانياً داخلياً، فيما دعت دول غربية الحكومة اللبنانية إلى تجنب الانخراط في الصراع. اقرأ أكثر ⮕