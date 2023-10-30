'مجموعة المعارف' والنادي السعودي لرأس المال البشري يسلّطان الضوء على القيادة والمرونة لمواكبة المتغيرات العالمية

نظمت مجموعة المعارف، الشركة الإقليمية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع النادي السعودي لرأس المال البشري، فعاليات يوم المعرفة في مقرها بمدينة الرياض، والتي استضافت البروفيسور كوستاس ماركيدس، أحد أبرز الخبراء في العالم في مجال الاستراتيجية وريادة الأعمال والأستاذ في كلية لندن للأعمال لتسليط الضوء على التحديات والحلول التي تواجهها المؤسسات وقياداتها في هذا العالم سريع التغيّر..

بدر: 'تعكس هذه الفعالية التزامنا المتمثل في تقديم الحلول الاستشارية والتدريبية المبتكرة والمصممة خصيصاً لمساعدة المؤسسات والقادة على تبني التغيير ووضع معايير جديدة للتميز القيادي، ونحن فخورون في مجموعة المعارف أن نكون في الطليعة في مجال تزويد المؤسسات في المنطقة بأفضل الخبرات والمعارف المتاحة في العالم.'.

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