'لونلي بلانيت' تعلن أفضل الوجهات لعام 2024.. ما هي؟

ومع احتفاء "لونلي بلانيت" بلانيت بيوبيلها الذهبي (مرور 50 عامًا على صدورها) هذا العام، يتم توسيع قائمة "الأفضل في السفر لعام 2024" حتى تشمل خمس فئات: أفضل الدول، والمناطق، والمدن، ووجهات السفر المستدامة، والمواقع ذات القيمة الأفضل.
وتصدّرت منغوليا القائمة. وكانت اختارتها "Lonely Planet" بسبب "مساحاتها الشاسعة المفتوحة، وأنشطة المغامرة التي يمكن ممارستها، وثقافة الطهي، والموسيقى المميزة". هذه هي الدولة ذات الكثافة السكانية الأكثر انخفاضًا في العالم. وأطلقت الحكومة في منغوليا هذا العام على الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025 عنوان "سنوات زيارة منغوليا"، ما أدى بموجب ذلك إلى تسهيل شروط الدخول للمسافرين الدوليين، وتحسين البنية التحتية، وإنشاء مطار جديد بقيمة 650 مليون دولار.
وتضم القائمة المراتب التسع الأخرى الأفضل، والتي تحظى بشعبية بين المسافرين، منها: المكسيك، وكرواتيا، وسانت لوسيا، بالإضافة إلى الأماكن الأقل زيارة مثل بنين، وأوزبكستان.MARIO VAZQUEZ/AFP via Getty Images
تصدّرت العاصمة الكينية نيروبي قائمة "Lonely Planet" ، بسبب "إيقاعاتها الفريدة، واحتوائها على مروحة رائعة من المطاعم المحلية، والتناوب المستمر لصالات عرض الفنون والثقافة". وأشار القيمون على هذا التصنيف بأنهم يحبونها أيضًا من أجل حديقة نيروبي الوطنية التي تبعد مسافة قصيرة بالسيارة عن المنطقة التجارية المركزية في المدينة، حيث يمكنك رؤية أكثر من 400 نوع من الحيوانات، تتجوّل في السهول العشبية المفتوحة، فيما تتلألأ في الأفق ناطحات السحاب.
وضمت القائمة باريس، المدينة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية للمعاقين لعام 2024، وكذلك براغ، العاصمة الأوروبية الأخرى المعتادة على حشود السياح. وأفادت "Lonely Planet" أنّ الإغلاق الذي فرضته جائحة فيروس كورونا سمح للعاصمة التشيكية "بالضغط على زر إعادة الضبط"، وتعزيز "السياحة البطيئة ومناطق الجذب السياحي بعيدًا عن وسط المدينة".
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