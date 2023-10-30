'لا تُعَلِق أنا أراقبك'.. 'الشاباك' يمنع عناصره من التفاعل مع انتقادات 'نتنياهو' لأدائهم

وجّه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 'الشاباك' رونان بار، اليوم (الاثنين)، رسالة إلى جميع عناصر الجهاز يأمرهم فيها بعدم التفاعل أو التعليق على تصريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيه: 'إن الأجهزة الأمنية لم تخبره بأي معلومات حول وجود نوايا لدى حماس لتنفيذ هجمات 7 أكتوبر'..

وقال 'بار' في الرسالة التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: 'لا تعلق، لا تتفاعل، أنا أراقبك، والعيون على غزة، جنباً إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي، لدينا أكثر من مئتي التزام ومهمة يجب إكمالها'..وكان 'نتنياهو' قد نشر أمس تغريدة قال فيها: 'خلافاً للادعاءات الكاذبة، لم يتم تحذيري تحت أي ظرف من الظروف، وفي أي مرحلة، من نوايا الحرب من جانب حماس'..

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: sabqorg »

رئيس «الشاباك» يمنع عناصره من التعليق والتفاعل مع انتقادات نتنياهووجّه رئيس جهاز «الشاباك» رونان بار رسالة اليوم الاثنين إلى جميع عناصر الجهاز يدعوهم فيها إلى عدم التفاعل أو التعليق على تصريحات نتنياهو حول الأجهزة الأمنية. اقرأ أكثر ⮕

هذا ما تضمنته.. نتنياهو يحذف تدوينة اتهم فيها جهات معينة بالفشل في التنبؤ بـ'طوفان الأقصى'حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدوينة نشرها فجر اليوم الأحد حمّل فيها رئيسي 'الشاباك' والاستخبارات العسكرية مسؤولية إغفال عملية 'طوفان الأقصى' التي أطلقتها 'حماس'. اقرأ أكثر ⮕

للجاذبية أصول.. 10 عادات تجعلك جذاباً بشكل لا يقاومإن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات سعيدة مع الكثير من الأصدقاء الحقيقيين لا يولدون وهم يعرفون كيفية التواصل مع الآخرين، إنما تعلموا واجتهدوا في مرحلة ما من ح اقرأ أكثر ⮕

مكتب نتنياهو: نرفض وقف إطلاق النار ولا عودة لما قبل 7 أكتوبرأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الحكومة بشدة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه 'لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر'.فيما أشار إلى أ اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: نرفض وقف إطلاق النار ولا عودة لما قبل 7 أكتوبرأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الحكومة بشدة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه 'لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر'.فيما أشار إلى اقرأ أكثر ⮕

'خطأ تقني'.. تصويت العراق على هدنة غزة يثير جدلاًشن العديد من العراقيين خلال الساعات الماضية حملة انتقادات وسخرية من 'الخطأ التقني' الذي وقع فيه ممثل بلادهم بالأمم المتحدة خلال التصويت على قرار يدعو لهدنة اقرأ أكثر ⮕