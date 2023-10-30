'كيه.كيه.آر' تعتزم استثمار 400 مليون دولار في شركة 'أو.إم.إس جروب' لخدمات الاتصالات

أخبار الشركات- عالميةالاثنين 30 أكتوبر 2023أعلنت شركة الاستثمار الأمريكية العملاقة"كيه.كيه.آر أند كو" اعتزامها استثمار 400 مليون دولار في شركة"أو.إم.إس جروب" لخدمات كابلات الاتصالات البحرية.

ويعتبر هذا الاستثمار هو الأحدث بالنسبة لشركة"كيه.كيه.آر" في مجال البنية التحتية الرقمية في جنوب شرق آسيا، وهو ما يؤكد اقتناعها بالدور الذي تلعبه الرقمنة في اقتصاد الإنترنت المزدهر بالمنطقة.

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