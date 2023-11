'كراون جول' تعود إلى 'موسم الرياض' السبت المقبل مع أشهر نجوم WWE

وتنطلق الفعالية يوم السبت 4 نوفمبر المقبل في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى أهم وأكبر المناطق الترفيهية لموسم الرياض، إذ ستتضمن مباريات فرديّة للقب بطل العالم في الوزن الثقيل، إلى جانب بطولة لقب WWE العالمية بلا منازع، وبطولة لقب WWE للولايات المتحدة، إضافة إلى مباريات خماسية لبطولة العالم للسيدات، ومباراة فردية على بطولة على لقب العالم للسيدات.

ومن أبطال WWE المشاركين في الفعالية، “سيث رولينز” المحترف الأمريكي، والإسكتلندي “درو ماكنتاير”، حيث يتنافسان على لقب بطل العالم في الوزن الثقيل، إلى جانب “رومان رينز”، و”إل أي نايت” اللذين سيتواجهان في مباراة فردية للفوز بلقب WWE العالمية بلا منازع، إضافة إلى “لوغان بول” و”ري ميستيريو” اللذين سيتقابلان في مباراة فردية على لقب WWE للولايات المتحدة، إلى جانب مشاركة كل من “جون سينا” و”سولو سيكوا” و”كودي رودز” و” داميان بريست” في مباريات فردية.

وفيما يخص مباريات السيدات في فعالية “كراون جول”، فتتنافس كل بطلة العالم للسيدات “ريّا ريبلي”، ضد “نيا جاكس” و”شاينا بازلر” و”زوي ستارك” و”راكيل رودريغيز” في مباراة خماسية لبطولة العالم للسيدات. ومن ضمن المحترفات المشاركات أيضاً في فعالية “كراون جول”، اليابانية “آيو سكاي”، والأمريكية “بيانكا بيلير”، حيث يتنافسان في مباراة فردية على لقب العالم للسيدات.

ويحتفي موسم الرياض بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر الفعاليات والتجارب عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: .http://onelink.to/wbkapp .

