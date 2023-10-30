'كثر البحر'.. حملة وطنية لزيادة استهلاك الأسماك في المملكة

وقال مدير الاتصال المؤسسي والشراكات بالبرنامج، عبدالمجيد الشهري، إن الحملة تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتسعى إلى رفع الاستهلاك السنوي للفرد من المأكولات السمكية من 12,5 كيلوجرام إلى 20 كيلوجرام.

وتابع تستطيع أن تأكل المأكولات البحرية منذ الصباح مثل التونة أو تأكل السمك وقت الغداء أو العشاء، فهي متاحة في كل الأوقات وقيمتها الغذائية عالية جدا، وجودتها الصحية مرتفعة، ولا يتواجد فيها الكولسترول الضار، وتنعكس ايجابيا على جسم الإنسان، ولا يتواجد فيها دهون كثيرة، ومليئة ومشبعة بالفيتامينات والبروتينات فهي جيدة لصحة الإنسان بشكل عام.

أوضح الشهري أن الحملة تعمل على تحسين منتجات الأسماك من خلال شراكة مع القطاع الخاص، بحيث تكون متوفرة في السوق بأشكال وأنواع وأسعار مختلفة لتلبية احتياجات جميع المستهلكين. headtopics.com

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