'كاسترو' غاضب من 'لاعبي' النصر

علم 'سبورت 24' من مصادره الخاصة أن المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو عقد اجتماعا مع اللاعبين قبل مران الفريق.النصر فاز على الدحيل القطري بصعوبة وبدأ كاسترو حديثه مع اللاعبين بأنه غاضب من مستواهم في مباراة الفريق الماضية أمام نادي الدحيل (4-3) ضمن دوري أبطال آسيا.

وانتقد كاسترو تكاسل بعض اللاعبين بعد تقدمهم بفارق 3 أهداف ثم تقليص الفارق إلى هدف وحيد وهو الأمر الذي كاد أن يضيع نقاط المباراة من بين أيديهم.وأوضحت المصادر أن كاسترو واجه اللاعبين بأخطائهم وأوضح أن هذه الأخطاء في مباريات الفريق القادمة قد تكلفه الكثير.واختتم كاسترو حديثه مع اللاعبين بأن ما حدث بالمباراة يجب عدم تكراره في قادم الأيام وأن يكون درساً للجميع للاستفادة منه مستقبلاً.ويستعد النصر لمواجهة الفيحاء يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ11 بدوري روشن.

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