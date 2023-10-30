'كاتب المصحف الشريف'.. الشيخ عثمان طه صاحب الأصابع الذهبية

، خطاط مصاحف المدينة النبوية، صاحب الأصابع الذهبية التي أخرجت هذا الخط، وقد عُين خطاطًا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة منذ عام 1408ه الموافق 1988، وكاتبًا لمصاحف المدينة النبوية.
ولد الشيخ عثمان في ريف مدينة حلب عام 1352هـ الموافق 1934م، أخذ مبادئ الخط من والده الذي كان يجيد (خط الرقعة). درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة حلب في الكلية الشرعية/الخسروية، وتتلمذ في هذه الفترة على مشايخ الخط في مدينة حلب محمد علي المولوي، محمد الخطيب، حسين حسني "التركي"، والشيخ عبد الجواد الخطاط، وأخيرًا إبراهيم الرفاعي (خطاط مدينة حلب).
درس المرحلة الجامعية في مدينة دمشق، وحصل على درجة الليسانس في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق عام 1383ه الموافق 1964م، وعلى الدبلوم العامة من كلية التربية من جامعة دمشق عام 1384ه الموافق 1965م.وفي دمشق تعرف إلى محمد بدوي الديراني (خطاط بلاد الشام)، وأخذ منه الكثير في الخط الفارسي، وخط الثلث عام 1379ه الموافق 1960م حتى عام 1967م. headtopics.com
كان يجتمع مع خطاط العراق هاشم محمد البغدادي حين يزور دمشق، ويأخذ منه تمرينات وتعليقات كثيرة حول خطي الثلث والنسخ. حصل على إجازة في حسن الخط من شيخ الخطاطين في العالم الإسلامي حامد الآمدي -رحمه الله- عام 1392ه الموافق 1973م.
عُين عضوًا في هيئة التحكيم الدولية لمسابقة الخط العربي التي تجري في إسطنبول كل 3 سنوات منذ عام 1408هـ الموافق 1988م.حصل على الجنسية السعودية عام 2021.– كتب المصحف الشريف أكثر من 10 مرات، وكلها بالرسم العثماني، طبع أكثرها وانتشرت في العالم الإسلامي. headtopics.com
– درس خط النسخ دراسة علمية أكاديمية، وأجاد النوع الكلاسيكي منه، ثم عزف عنه إلى أسلوب متميز في كتابة المصاحف، ومن ذلك على سبيل المثال:ب - تخلص من أشكال بعض الأحرف من خط النسخ، تفاديا لالتباسها بحروف أخرى مشابهة لها، مثل: الهاء المشقوقة، والميم المطموسة بأنواعها، والراء المعكوفة، وغير ذلك.ج - اعتمد على أسلوب تبسيط الكلمة (وهو الأصل في الخط الكوفي الذي كتب به القرآن أول مرة أيام الصحابة) أي الحرف إلى جانب الحرف، لكي تأتي الحركات فوق الأحرف التابعة لها بدقة، كما يلاحظ ذلك في مصاحف المجمع.