'كاتب المصحف الشريف'.. الشيخ عثمان طه صاحب الأصابع الذهبية

، خطاط مصاحف المدينة النبوية، صاحب الأصابع الذهبية التي أخرجت هذا الخط، وقد عُين خطاطًا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة منذ عام 1408ه الموافق 1988، وكاتبًا لمصاحف المدينة النبوية.

ولد الشيخ عثمان في ريف مدينة حلب عام 1352هـ الموافق 1934م، أخذ مبادئ الخط من والده الذي كان يجيد (خط الرقعة). درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة حلب في الكلية الشرعية/الخسروية، وتتلمذ في هذه الفترة على مشايخ الخط في مدينة حلب محمد علي المولوي، محمد الخطيب، حسين حسني "التركي"، والشيخ عبد الجواد الخطاط، وأخيرًا إبراهيم الرفاعي (خطاط مدينة حلب).

درس المرحلة الجامعية في مدينة دمشق، وحصل على درجة الليسانس في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق عام 1383ه الموافق 1964م، وعلى الدبلوم العامة من كلية التربية من جامعة دمشق عام 1384ه الموافق 1965م.وفي دمشق تعرف إلى محمد بدوي الديراني (خطاط بلاد الشام)، وأخذ منه الكثير في الخط الفارسي، وخط الثلث عام 1379ه الموافق 1960م حتى عام 1967م. headtopics.com

كان يجتمع مع خطاط العراق هاشم محمد البغدادي حين يزور دمشق، ويأخذ منه تمرينات وتعليقات كثيرة حول خطي الثلث والنسخ. حصل على إجازة في حسن الخط من شيخ الخطاطين في العالم الإسلامي حامد الآمدي -رحمه الله- عام 1392ه الموافق 1973م.

عُين عضوًا في هيئة التحكيم الدولية لمسابقة الخط العربي التي تجري في إسطنبول كل 3 سنوات منذ عام 1408هـ الموافق 1988م.حصل على الجنسية السعودية عام 2021.– كتب المصحف الشريف أكثر من 10 مرات، وكلها بالرسم العثماني، طبع أكثرها وانتشرت في العالم الإسلامي. headtopics.com

– درس خط النسخ دراسة علمية أكاديمية، وأجاد النوع الكلاسيكي منه، ثم عزف عنه إلى أسلوب متميز في كتابة المصاحف، ومن ذلك على سبيل المثال:ب - تخلص من أشكال بعض الأحرف من خط النسخ، تفاديا لالتباسها بحروف أخرى مشابهة لها، مثل: الهاء المشقوقة، والميم المطموسة بأنواعها، والراء المعكوفة، وغير ذلك.ج - اعتمد على أسلوب تبسيط الكلمة (وهو الأصل في الخط الكوفي الذي كتب به القرآن أول مرة أيام الصحابة) أي الحرف إلى جانب الحرف، لكي تأتي الحركات فوق الأحرف التابعة لها بدقة، كما يلاحظ ذلك في مصاحف المجمع.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

الذكري 39 لافتتاحه.. 'مجمع طباعة المصحف الشريف' طاقة نور من المملكة إلى المسلمينالذكري 39 لافتتاحه.. 'مجمع طباعة المصحف الشريف' طاقة نور من المملكة إلى العالم الإسلامي اقرأ أكثر ⮕

'الأصابع على الزناد'.. إيران: فصائل المنطقة مستعدة للهجومفي إطار التهديدات الإيرانية المتوالية، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الفصائل المسلحة المتحالفة مع طهران مستعدة للتحرك إذا استمرت الح اقرأ أكثر ⮕

هل تتحمل «أيام» طه حسين إنتاج أعمال درامية جديدة؟من بين الأعمال الأدبية المهمة التي كتبها عميد الأدب العربي د.طه حسين، تبرز في المقدمة رواية «الأيام» التي عدَها نقاد أحد أفضل وأجمل إبداعاته. اقرأ أكثر ⮕

«شاتيليه» مسرحاً لصراع شرس على جوائز الكرة الذهبيةتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة الاثنين لمسرح «شاتيليه» بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز «الكرة الذهبية» اقرأ أكثر ⮕

هل يحقق محمد صلاح حلمه بـ«الكرة الذهبية»؟يواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، منافسة أباطرة كرة القدم في العالم، من أجل تحقيق حلمه بالحصول على جائزة «الكرة الذهبية». اقرأ أكثر ⮕

الكرة الذهبية.. ساعة الحسم بين ميسي ومنافسيه!يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حسم السباق على 'الكرة الذهبية' المقدمة من مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية، حيث يتنافس البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع عدة منافسين في مقدمتهم إيرلنغ هالاند. اقرأ أكثر ⮕