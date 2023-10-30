'فيفا' يوقف روبياليس لمدة ثلاث سنوات

وذلك بسبب قضية قيامه بتقبيل لاعبة في المنتخب على الفم عقب نهائي كأس العالم 2023 للسيدات.كانت علامات السعادة واضحة على جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، بعد مشاركتها مع الفريق للمرة الأولى في أعقاب أزمة قُبلة كأس ...

تولى خورخي فيلدا منصب المدير الفني للمنتخب المغربي للسيدات لكرة القدم، وذلك بعد فترة قصيرة من قيادة المنتخب الإسباني للفوز بلقب كأس العالم 2023 لكرة ...كشفت المدربة الجديدة لإسبانيا بطلة العالم للسيدات في كرة القدم مونتسيرات توميه فاسكيس، الاثنين، عن تشكيلة من 23 لاعبة للمباراتين ضد السويد وسويسرا في ...

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«فيفا» يوقف روبياليس 3 أعوامأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات. اقرأ أكثر ⮕

فيفا يوقف بطل فضيحة 'قبلة المونديال' لمدة 3 سنواتأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'، الإثنين، إيقاف لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم 3 سنوات، على خلفية القبلة الشهيرة على شفتي بطلة مونديال السيدات جيني هيرموسو. اقرأ أكثر ⮕

بعد قبلة غير مرغوب فيها.. 'فيفا' يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابققرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات بسبب قبلته غير المرغوب فيها على لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات، جينيفر هيرموسو. اقرأ أكثر ⮕

3 مراحل تقييم الملف السعودي قبل مصادقة 'كونجرس ومجلس فيفا'ينتظر أن تقوم الأمانة العامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' بتقييم ملف طلب ترشح السعودية الرسمي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034 والمرسل إلى الاتحاد الدولي 'فيفا' في التاسع من أكتوبر الجاري أو في حالة تقدم ملف أخر قبل رفعه إلى 'كونجرس فيفا' للمصادقة عليه ومن ثم إحالة التقرير إلى 'مجلس فيفا' لاتخاذ القرار النهائي. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد يلوذ من «الأجواء السلبية» بمعسكر الرياضيتجه نادي الاتحاد لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع خارج مدينة جدة وتحديدا في العاصمة الرياض. اقرأ أكثر ⮕

رئيس الفيفا يرد على هجوم الجماهير على حافلة ليونأدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' جياني إنفانتينو هجوم مشجعي مرسيليا على حافلة ليون مساء الأحد، وهي في طريقها للملعب. اقرأ أكثر ⮕