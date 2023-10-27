'فلكية جدة': سماء المملكة تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر غدًا

ولكن تلك الأجرام السماوية الثلاثة لا تشكل خطًا مستقيمًا تمامًا في الفضاء، لذلك فإن جزءًا من قرص القمر يتحرك إلى داخل ظل الأرض. وسيلاحظ وجود نقطة بيضاء ساطعة بالقرب من القمر بالتزامن مع الخسوف، ذلك كوكب المشتري. والذي سيرافق القمر عبر السماء طوال الليل.أمانة جدة ترفع جاهزية الاستعداد لموسم الامطار

وبيّن أن خسوف القمر الجزئي سيبدأ في كافة مناطق السعودية في نفس التوقيت، وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساءً. ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا.

وأضاف أبو زاهرة: "بعد 39 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي سيصل ذروته العظمى الساعة 11:14 مساءً وسيكون (6%) فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض، وبعد 10 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر". headtopics.com

ولفت الانتباه إلى أن خسوف القمر الجزئي يُستخدم منذ القدم؛ لتأكيد أن الأرض كروية، حيث يلاحظ أن ظل الأرض الساقط على قرص القمر عند ذروة الخسوف سيكون متقوس. يذكر أن خسوف القمر الجزئي سهل الرصد بالعين المجردة بدون استخدام معدات أو تجهيزات خاصة، ولكن يمكن الاستعانة بالمنظار الثنائي أو تلسكوب صغير لرؤية أفضل لتفاصيل القمر. وبعكس كسوف الشمس فإن خسوف القمر لا يؤثر على العين أبدًا، ولا توجد حاجة لاتخاذ احتياطات السلامة.

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