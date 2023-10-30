'غولدمان ساكس' يغير توقعاته.. لا إغلاق للحكومة الأميركية حتى نهاية 2023

وقال الاقتصاديون في"غولدمان ساكس" إن التوقعات الأساسية السابقة كانت تتمثل باحتمال الإغلاق لمدة تصل إلى ما بين أسبوعين إلى ثلاث أسابيع في الربع الحالي المنتهي في ديسمبر، وهو ما يبدو الآن"أقل احتمالا بكثير".وقال البنك إن الحرب في غزة والتوترات الجيوسياسية الناشئة الأخرى مثل الضربات الجوية الأميركية الأخيرة في سوريا من شأنها أن تجعل الكونغرس أقل احتمالا للسماح بإغلاق البلاد، وهو ما يؤثر أيضا على الجيش.

ومع ذلك، قال البنك إنه لا يزال هناك"بعض من الخطر" من إغلاق الحكومة في أوائل عام 2024، حيث من غير المتوقع أن يؤدي التمديد المؤقت المحتمل لمشروع قانون الإنفاق بحلول الموعد النهائي في 17 نوفمبر إلى حل الخلافات السياسية الأساسية.

وقال"غولدمان ساكس":"كلما طالت مدة عمل الحكومة بموجب تمديدات قصيرة الأجل، قل احتمال توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن فواتير الإنفاق للعام بأكمله".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AlArabiya »

'غولدمان ساكس': تشاؤم الأسواق يوفر فرصة جديدة لشراء الأسهمأشار بنك 'غولدمان ساكس' إلى أن تشاؤم الأسواق بشأن توقعات النمو الاقتصادي في أميركا قد يوفر فرصة جديدة لشراء الأسهم.وتوقع البنك أن يحافظ الاقتصاد الأميركي ع اقرأ أكثر ⮕

«كي بي إم جي»: الأصول المدارة في السعودية ستمثل 25 % من الناتج نهاية العامستصل الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023. اقرأ أكثر ⮕

«هدف»: دعمنا توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 9 أشهركشف صندوق تنمية الموارد البشرية، مساهمته في دعم توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة؛ للعمل في منشآت القطاع الخاص؛ وذلك منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الربع الثالث؛ بنسبة نمو 3.5% اقرأ أكثر ⮕

قطر: لا يمكن إغلاق مكتب 'حماس' في الدوحة لأهميته في إنهاء النزاعقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن قطر لا تعتزم إغلاق مكتب حركة 'حماس' في الدوحة، لأهميته في إنهاء النزاع. اقرأ أكثر ⮕

بعد نجاحه الكبير.. إيمان السيد: دوري في 'ألفريدو' جديد من نوعهكان عام 2023 مليئا بالأعمال المميزة بالنسبة لها، حيث قدمت ما يقرب من 10 أعمال ما بين دراما تلفزيونية وإذاعية وسينما، ولكن للأسف هناك ما لم يعرض منها حتى ال اقرأ أكثر ⮕

'سعود الطبية': تسجيل 355 ألف موعد بالعيادات حتى نهاية الربع الثالث لـ2023مسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕