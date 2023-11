'غضب أهلاوي' بعد الخروج من 'كأس الملك'

وصبت جماهير الأهلي جم غضبها على مدرب الفريق الألماني 'ماتياس يايسله'، واعتبرت أنه السبب الرئيس فيما يحدث للفريق من تدنٍ في المستوى؛ بسبب اختياراته الفنية والتكتيك وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه في كل مباراة، وأجمعت على أن الفريق يسير نحو الهاوية في وجود الألماني، وتساءلت كيف لمدرب يدفع بلاعب مصاب 'كيسيه' في هذه المباراة.

