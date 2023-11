'غزة تباد والرياض تحتفل' الأعلى تداولا .. وتواصل الانتقادات لـ 'موسم الرياض'

وانتقد نشطاء وفنانون عدم تأجيل فعاليات الموسم على غرار مهرجانات فنية وسينمائية في مصر ودول أخرى معتبرين أن تجاهل الدماء والدمار في غزة لا يعكس موقف الشعب السعودي الذي كان دائماً في صف فلسطين وغزة." من أجل التضامن مع شهداء فلسطين، قائلا إنه"خلال حرب 1967 عندما تم احتلال دول عربية لم يتوقف أي شيء، وعند حرب لبنان لم يتوقف أي شيء وعندما حاربت بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها شيء ودم السعودي أغلى لدي من أي شيء" قبل أن يقوم بحذف المنشور في وقت لاحق وسط اهجوم كبير .

