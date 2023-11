'عصفور الوطن' الذي اغتاله الاحتلال.. من هي إيناس السقا التي استشهدت مع ابنتيها؟

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، الثلاثاء، استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها لين وسارة، جراء قصف دولة الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" جاء فيه:"استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".

من جهته، كشف إسلام قاسم، أحد أقارب السقا تفاصيل عن استشهادها عبر صفحته الشخصية في منصة"إكس" (تويتر سابقا)، مغردا:"ابنة عمي إيناس السقا وابنتاها شهيدات عائلة أبوسيدو تم التعرف عليهن في مستشفى الشفاء بغزة، كل الرحمة والخلود للشهداء".

وأضاف:"ريتا كانت مع أمها إيناس وأخواتها لين وفرح وأخيها إبراهيم نازحين في المركز الثقافي الأرثوذكسي، وبعد تهديده بالأمس ذهبوا لمنزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة، حيث تم استهداف المنزل على رؤوس اللي فيه".

وتداول الناشطون على الفضاء الرقمي، جُملة من العبارات التي توثق خبر استشهاد الفنانة الفلسطينية، مرفقة بمُختصرات عن حياتها التي عاشتها في ظل مزيج بين التحدي والإنجاز، حيث اشتهرت بأدوارها المؤثرة في كل من المسرح والسينما، فجسّدت معاناة النساء الفلسطينيات، وخاصة منهن الغزّيات، وأظهرت قوة الصمود التي تميزهن أمام كافة الصعاب.

ريتا حبيبتي ريتا القمر الحلوة الطيبة القوية، أمها وأختها وأخوها استشهدوا، اشي بيفجع القلب ريتا في العناية دعواتكم لالها الله يصبرها على هالفقد العظيم..

