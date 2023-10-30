'طبية': تأييد القرار الابتدائي ضد إحدى شركاتها المتضمن المطالبة برسوم جمركية بـ 19.2 مليون ريال

أخبار الشركات- محليةالاثنين 30 أكتوبر 2023أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة"طبية"عن صدور القرار الابتدائي الصادر في اﻟﻘﺿﯾﺔ المقامة ضد كل من المخلص الجمركي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل 100% من قبل طبية والذي تضمن مطالبة الشركة برسوم جمركية بقيمة 19.2 مليون ريال عن السنوات السابقة للعام 2018،

وبناء عليه، صدر القرار بقبول الاسئناف شكلا و رفض الاستئناف موضوعا، وتأييد القرار الابتدائي في كل ما قضى به وذلك للأسباب الواردة في القرار.

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