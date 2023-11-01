'صدمة' و 'فزع'.. ردود فعل دولية وأممية على قصف مخيم جباليا بغزة

أعلنت السلطات الصحية التابعة لحماس أن القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا أسفر عن سقوط 400 شخص بين قتيل وجريح وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان:"هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعباً، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد"، موضحاً"يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك" لوضع حد لهذه الحرب.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية التي شنها الثلاثاء على جباليا، أكبر مخيم للاجئين في القطاع، أدت إلى مقتل القيادي في حماس إبراهيم البياري، الذي قال إنه لعب دورا محوريا في تخطيط وتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، بالإضافة إلى عشرات آخرين من مسلحي حماس.من جانبها، أكدت الحكومة الألمانية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأكدت في الوقت نفسه أهمية تناسب الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في هذا الأمر.
من جانبه، وصف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت"بالطبع لا يزال التناسب ضروريا"، وقال إن الحكومة الألمانية أعربت خلال محادثاتها مع إسرائيل عن قناعتها بأن إسرائيل بوصفها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة"ستلتزم بداهة بكل الشروط التي يمليها القانون الدولي الإنساني". وأِشار المتحدث بأن حماس تواصل هجماتها وإنها لا تزال غير مستعدة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأردف أن"المعتدين من جانب حماس يسيئون استغلال السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية".
وبدوره، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه"فزع" بسبب العدد الكبير من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب.
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