'صحة غزة': تحطيم مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان بالقطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل الأحد/الاثنين تحطيم مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في القطاع إثر استهدافه من قبل الجيش الاسرائيلي.وحسب البيان"حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة وإلحاق أضرار بليغة فيه نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر".

وأضاف"لم يكتف الاحتلال بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج إلا أنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى". وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يعد أكبر المشافي في فلسطين بمساحة 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 6 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

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