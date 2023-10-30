'صحة غزة': ارتفاع حصيلة 'العدوان' الإسرائيلي إلى 8306 شهداء

بينهم 3457 طفلا والمصابين إلى 21048، بحسب المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة القدرة الذي حذّر من انتشار أوبئة مثل الجدري المائي بين النازحين نتيجة شح المياه في مراكز الإيواءأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلا.

وتفتقر العائلات الفلسطينية في مراكز الإيواء لأدنى مقومات الحياة، في ظل الحرب على القطاع التي قطعت إسرائيل منذ بدايتها إمدادات الكهرباء والماء والوقود والعلاج، وفق المصدر نفسه. ومنذ بدء الحرب، تقطع إسرائيل عن سكان غزة إمدادات الماء والغذاء والأدوية والوقود، وهو ما اعتبرته منظمات دولية، بينها منظمة العفو، ممارسة"قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب".ودعا مصر"لفتح معبر رفح البري للسماح بدخول المساعدات الطبية وخروج الجرحى الفلسطينيين".

وطالبت الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية في قطاع غزة من الضربات الإسرائيلية. ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة، والمصابين 21048، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. headtopics.com

وفي الضفة الغربية قتل 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.وزير المالية الإسرائيلي يوجه بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية

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