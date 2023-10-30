'شريطية' السيارات للمُشترين: 'الفحص بيننا'

تبدو العلاقة بين 'شريطية' السيارات والمستهلكين ليست على ما يرام، والثقة شبه غائبة بين الطرفين، إذ يتهم المستهلكون الشريطية بممارسة الغش والتضليل، بينما يرفض الشريطية تلك التهمة، ويؤكدون أن مراكز فحص السيارات أنهت الغش وجعلت المسؤولية كاملة على المستهلك، الذي يتنازل عن حقه في الفحص قبل الشراء.

التركيز على جميع الجوانب المهمة في السيارة كـ"البدي" و"المحركات"ونصح العتيبي من يرغب بشراء سيارة بالتركيز على جميع الجوانب المهمة في السيارة كـ'البدي' و'المحركات' بالإضافة إلى التركيز على 'العداد' لمعرفة المسافة التي قطعتها السيارة، إذ يقوم البعض بالتلاعب بعداد السياراتواشتكى العتيبي من انتقال معارض السيارات من حي النسيم إلى حي القادسية، عازياً ذلك إلى ارتفاع الإيجارات، وأن حركة البيع والشراء لم تعد كالسابق؛ رافضاً أن يكون للتطبيقات والمواقع...

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مصر.. إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمقيمين بالخارجمصر.. إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمقيمين بالخارج اقرأ أكثر ⮕

'ستيلانتس' تسعى لاتفاق مع عمال كندا بعد انتهاء إضراب نظرائهم في أمريكاتتفاوض الآن شركة ستيلانتس للسيارات، التي توصلت لاتفاق مؤقت مع نقابة عمال السيارات المتحدين الأمريكية 'يو أيه دبليو' أمس، من أجل تفادي إضراب بعملياتها في كندا. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس التنفيذي لـ'موبيل آي' الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو فورادعا الرئيس التنفيذي لشركة 'موبيل آي' الإسرائيلية لتقنيات السيارات الذاتية القيادة أمنون شاشوا إلى الإطاحة فوراً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته. اقرأ أكثر ⮕

لقطات جديدة لحادث السير المروع على طريق القاهرة الإسكندريةلقي 32 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب 63 آخرين في حادث اصطدام حافلة ركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق سريع يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على البحر المتوسط. اقرأ أكثر ⮕

حادث مروع في مصر.. مقتل 32 شخصا على الطريق الصحراويلقى 32 شخصا مصرعهم، وأصيب 58 آخرون، في حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات، على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة في مصر. اقرأ أكثر ⮕

مصر : 35 قتيلاً و60 مصاباً في تصادم سياراتلقي 35 شخصاً مصرعهم، اليوم (السبت)، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، إثر تصادم عشرات السيارات ما أدى لاحتراق بعضها وتهشم بعضها الآخر. اقرأ أكثر ⮕