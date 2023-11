'شؤون الحرمين' تقدم الخدمات الإرشادية للزوار بكل اللغات وعلى مدار الساعة

ويُمكن للقاصد تجربة الخدمات الرقمية للإرشاد المكاني باستخدام نظام الملاحة (GPS)، للوصول إلى خدمة الخريطة التفاعلية الرقمية باستخدام 200 "QR" رقمي موزعة في كافة أنحاء المسجد الحرام. وتهدف الخريطة التفاعلية الرقمية إلى تسهيل الوصول والتنقل على قاصدي البيت العتيق، وتحديد مواقع الشعائر الدينية، ومعالم الجذب الرئيسية، بما فيها صحن المطاف و مبنى المسعى، وكيفية الوصول إليه عبر مسارات حركة مباشرة، والتي يتمكن من خلالها ضيف الرحمن من تحديد موقعه الفعلي، وتحديد وجهته المطلوبة باستخدام الهاتف المحمول بنظامي IOS و Android.

وتتوزع في أرجاء المسجد الحرام لوحات إرشادية داخلية وخارجية تدل على المواقع والخدمات، وتساهم في تنظيم حركة الحشود، وتقليل الازدحام والتدافع، مما يوفر تجربة أفضل للجميع.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: تعرف إلى الخدمة المطورة لتجديد رخصة القيادة عبر أبشرتقدم منصة 'أبشر' لمواطني المملكة، كل الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 'هيئة شؤون الحرمين' تتيح 22 موقعًا لخدمات الإرشاد المكاني فـي المسجد الحرامسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'شؤون الحرمين' تخدم أكثر من 5.6 مليون مصلٍ بالمسجد النوبي خلال أسبوعبيّنت الإحصائية أن 17330 زائرًا استفادوا من الخدمات المتاحة لكبار السن وذوي الإعاقة في المواقع المخصّصة لهذه الفئة في رحاب المسجد النبوي خلال الصلوات الخمس.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: حضور سعودي لافت بمعرض «الجدران» في قلعة صلاح الدين بالقاهرةيفتح معرض «إذا كان للجدران أن تتحدث» باباً يطل منه الفن المعاصر بكل ألقه على التاريخ بكل سحره، في «قلعة صلاح الدين» التاريخية بالقاهرة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أمين مجلس التعاون: لجنة شؤون الإسكان تعزز الارتقاء بمستوى التعاون في القطاعأمين مجلس التعاون: لجنة شؤون الإسكان تعزز الارتقاء بمستوى التعاون في القطاع

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: لقطات الأقمار الصناعية تكشف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارلقطات الأقمار الصناعية تكشف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا تظهر صور الأقمار الصناعية تقدم الدبابات الإسرائيلية على مسافة 5 كيلومترات في غزة، قبيل

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕