'سيمنز' المتعثرة .. أصل ألماني استراتيجي تسعى الحكومة إلى إنقاذه

"سيمنز" المتعثرة .. أصل ألماني استراتيجي تسعى الحكومة إلى إنقاذهقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الحكومة الألمانية تجري محادثات بناءة مع شركة سيمنز إنيرجي بشأن ضمانات قروض بقيمة 16 مليار يورو (16.9 مليار دولار) تطلبها الشركة الألمانية التي تواجه صعوبات مالية.
ونقلت بلومبيرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن وزارة الاقتصاد الألمانية بقيادة روبرت هابيك زعيم حزب الخضر تستعد لدعم الشركة وتعدها أصلا استراتيجيا سيلعب دورا مهما في حماية إمدادات الطاقة لألمانيا. وتسعى سيمنز إنيرجي إلى الحصول على الدعم الحكومي على مدى عامين بعد إعلان المساهم الرئيس فيها وشركتها الأم سابقا سيمنز أيه. جي، أنها لم تعد تريد مساعدة الشركة المتعثرة.وتحتاج سيمنز إنيرجي إلى ضمانات حكومية حتى تفوز بعقود جديدة كبيرة لبناء شبكات نقل الكهرباء ومحطات كهرباء غازية. ورغم أن هذه القطاعات تحقق ربحية، فإنها الآن مهددة من تداعيات الخسائر في شركة توربينات طاقة الرياح جاميسا التابعة لسيمنز إنيرجي.
وفي يوليو الماضي خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولي إس آند بي تصنيف سيمنز إنيرجي إلى بي.بي.بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة من بي.بي.بي مع نظرة مستقبلية سلبية.إلى ذلك، أظهر تحليل جديد تزايدا في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في شركات مملوكة للقطاع العام في ألمانيا. headtopics.com
وفي المناصب الإدارية العليا للشركات، ارتفعت حصة النساء بمقدار 2.5 نقطة مئوية لتصل إلى 25.7 في المائة. وعلى الرغم من هذه الزيادات، أشارت المبادرة إلى أن المساواة بين الجنسين في قطاع الأعمال في ألمانيا لا تزال بعيدة المنال.