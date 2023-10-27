'سيمنز' المتعثرة .. أصل ألماني استراتيجي تسعى الحكومة إلى إنقاذه

"سيمنز" المتعثرة .. أصل ألماني استراتيجي تسعى الحكومة إلى إنقاذهقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الحكومة الألمانية تجري محادثات بناءة مع شركة سيمنز إنيرجي بشأن ضمانات قروض بقيمة 16 مليار يورو (16.9 مليار دولار) تطلبها الشركة الألمانية التي تواجه صعوبات مالية.

ونقلت بلومبيرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن وزارة الاقتصاد الألمانية بقيادة روبرت هابيك زعيم حزب الخضر تستعد لدعم الشركة وتعدها أصلا استراتيجيا سيلعب دورا مهما في حماية إمدادات الطاقة لألمانيا. وتسعى سيمنز إنيرجي إلى الحصول على الدعم الحكومي على مدى عامين بعد إعلان المساهم الرئيس فيها وشركتها الأم سابقا سيمنز أيه. جي، أنها لم تعد تريد مساعدة الشركة المتعثرة.وتحتاج سيمنز إنيرجي إلى ضمانات حكومية حتى تفوز بعقود جديدة كبيرة لبناء شبكات نقل الكهرباء ومحطات كهرباء غازية. ورغم أن هذه القطاعات تحقق ربحية، فإنها الآن مهددة من تداعيات الخسائر في شركة توربينات طاقة الرياح جاميسا التابعة لسيمنز إنيرجي.

وفي يوليو الماضي خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولي إس آند بي تصنيف سيمنز إنيرجي إلى بي.بي.بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة من بي.بي.بي مع نظرة مستقبلية سلبية.إلى ذلك، أظهر تحليل جديد تزايدا في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في شركات مملوكة للقطاع العام في ألمانيا. headtopics.com

وفي المناصب الإدارية العليا للشركات، ارتفعت حصة النساء بمقدار 2.5 نقطة مئوية لتصل إلى 25.7 في المائة. وعلى الرغم من هذه الزيادات، أشارت المبادرة إلى أن المساواة بين الجنسين في قطاع الأعمال في ألمانيا لا تزال بعيدة المنال.

اقرأ أكثر:

aleqtisadiah »

100 وجهة عالمية لـ'طيران الرياض'تسعى شركة 'طيران الرياض' إلى أن تصل طائراتها وخدماتها إلى أكثر من 100 وجهة طيران حول العالم، وأن تقدم خدمات متكاملة بجودة عالية تليق باسم الشركة والمملكة. اقرأ أكثر ⮕

برميل الشرق الأوسط المتفجر: الخوف من حرب إقليميةمن الممكن أن يتطور الصراع بين حماس وإسرائيل إلى حرب إقليمية واسعة النطاق. وهو ما تسعى الحكومات الغربية إلى منعه، ولكن يبقى السؤال: كيف؟ اقرأ أكثر ⮕

تركيا تسعى إلى لعب دور الضامن بين فلسطين وإسرائيلكتبت كسينيا لوغينوفا، في 'إزفيستيا'، حول استمرار أنقرة في الجلوس على كرسيين، بإعلانها الوقوف مع الفلسطينيين ومراعاتها مصالح إسرائيل في الوقت نفسه. اقرأ أكثر ⮕

ضابط مخابرات أمريكي متقاعد: واشنطن تخلت عن أوكرانيا لدعم إسرائيلقال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، إن ممارسات الحكومة الأمريكية الحالية تشير إلى أنها لم تعد مهتمة بأوكرانيا. اقرأ أكثر ⮕

مقتدى الصدر يدعو لإغلاق السفارة الأميركية بالعراقدعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، اليوم (الجمعة)، الحكومة والبرلمان إلى إغلاق السفارة الأميركية في العراق، فيما طالب بعدم التعرض لأفرادها الدبلوماسيين. اقرأ أكثر ⮕

رشيدة طليب تستنكر مشروع قرار لإدانتها بمجلس النواب الأمريكيالعضو من أصل فلسطيني رشيدة طليب قالت إن محاولة النائبة مارجوري تايلور غرين لإدانتها بالمجلس 'معادية للإسلام وهجوم على اليهود المناهضين للحرب'... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕