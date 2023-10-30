"سليمان الحبيب": إنشاء مستشفى تبوك بتكلفة تقديرية 420 مليون ريال أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع إنشاء مستشفى تبوك في مدينة تبوك عن طريق شركة بوابة الشمال للرعاية الطبية (شركة تابعة ومملوكة للشركة بنسبة 100% تم تأسيسها للمشروع).

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء المشروع خلال الربع الرابع من عام 2023م، وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.وسيتم تمويل المشروع اعتماداً على موارد الشركة الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية.

من المتوقع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2027م. ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله في الربع الرابع من عام 2027م.

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