'سلامة' تربح 13.6 مليون ريال في الربع الثالث

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإرتفاع في إيرادات التأمين بنسبة 23% نتيجة لإرتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الحالي بمبلغ 25,722 ألف ريال سعودي أي بنسبة 11% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما إرتفعت صافي دخل الإستثمارات للربع الحالي بنسبة 143% حيث بلغت 6,523 ألف ريال مقارنة بمبلغ 2,687 ألف ريال للربع المماثل من العام السابق نتيجة لتحسن أداء الإستثمارات.

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