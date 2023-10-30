'سرايا القدس تعلن تنفيذ هجوم عند موقع 'حانيتا' الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

وقالت "سرايا القدس" في بيان إن عناصر من الكتيبة دخلوا إلى شمال إسرائيل و"اشتبكوا مع قوات العدو على أرض فلسطين المحتلة وذلك نصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى وردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".وتشن سرايا القدس وفصائل فلسطينية مدعومة من حزب الله اللبناني هجمات متتالية من جنوب لبنان تجاه اسرائيل منذ إطلاق حركة حماس عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.
تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com
وفقا لتوقعات تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، القاتمة، سيواجه العالم ظهور جائحات جديدة في المستقبل.أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.
نشر المركز الفلسطيني للإعلام، مقطع فيديو يوثق تفجير عبوات ناسفة أثناء مرور آليات الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس.استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.قالت صحيفة"نيويورك تايمز" إن حركة"حماس" تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر. headtopics.com