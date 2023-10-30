'سدافكو' تربح 113 مليون ريال خلال الربع المنتهي في سبتمبر .. بارتفاع 31%

حققت سدافكو صافي هامش ربح بارتفاع بلغت نسبته 21.3% مقابل 16.4% لنفس الربع من العام الماضي يرجع الأداء (+5%) نتيجة نمو المبيعات بنسبة 11.4% و تحقيق هامش ربح صحي بنسبة 41.0% مقابل 33.8% في العام الماضي نتيجة لانخفاض تكلفة المواد الخام وزيادة التركيز على بيع المنتجات ذات هامش ربح أعلى. المبيعات للقنوات ذات ربحية اعلى وكفاءة الإنتاج في المصانع.

و أرتفع إيراد التمويل بمقدار 6.6 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي كنتيجة لارتفاع معدلات الفائدة على الودائع. وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 3.4 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع الوعاء الزكوي. في العام الماضي، كانت الرسوم أقل بسبب التأثير الإيجابي للضريبة المؤجلة على حساب خيار البيع.

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