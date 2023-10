'ستارلينك لغزة'.. حملة ضخمة تطالب ماسك بتوفير الإنترنت لسكان القطاع

وتصدر هاشتاغ"starlinkforgaza" قائمة الحملات الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة في منصة إكس، مع مشاركة شخصيات ومشاهير، بينهم النجم المصري محمد أبو تريكة.

وطالب ناشطون من ماسك الذي يملك شركة"سبيس إكس" المختصة بالأقمار الصناعية، توفير الإنترنت لسكان قطاع غزة الذين بات جلهم دون أي وسيلة اتصال مع الخارج.وقال المشاركون في الحملة، إن على ماسك أن يقوم بتوفير"ستارلينك" لسكان غزة، على غرار مسارعته لتوفير القمر الصناعي لأوكرانيا التي تعرضت لغزو روسي مطلع العام 2022.

وذكر المشاركون في الحملة أن توفير الاتصالات لسكان قطاع غزة هو واجب إنساني، في ظل عدوان إسرائيلي خلف أكثر من 7 آلاف شهيد. وكانت شركة"جوال" للاتصالات أعلنت مساء الجمعة، أن خدمة الاتصالات والانترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة.NOW GAZA IS BEING ISOLATED THEY CUT ALL INTERNET SO THAT GAZA CAN BLEAD ALONE WITHOUT ANYONE HEARING ABOUT ITسياسةالهلال الأحمر: فرق الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى ضحايا الغارات الأخيرة بسبب انقطاع الاتصالات headtopics.com

