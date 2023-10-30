'سامسونج' تعلن عن إصدار محدود من 'جلاكسي زد فليب 5'

أطلقت شركة 'سامسونج' الكورية الجنوبية إصدارًا محدودًا من هاتفها القابل للطي الأحدث 'جلاكسي زد فليب 5'..وأوضحت 'سامسونج' في بيان رسمي أنها أطلقت إصدارًا محدودًا من هاتفها 'جلاكسي زد فليب 5 ريترو'..ويتميز الهاتف الجديد بنفس الألوان الأزرق النيلي والفضي المميز، مع بعض تعديلات لواجهة المستخدم، الشبيهة بهاتف 'إي 700'، الذي أطلقته 'سامسونج' في السابق، بصورة تبعث 'النوستالجيا' على المستخدمين للحنين إلى الماضي..

وتقوم سامسونج بشحن الهاتف في صندوق أنيق به شعارات كل من 'زد فليب 5' و'إي 700'، بالإضافة إلى بطاقات Flipsuit مع ملصقات تحتوي على شعارات سامسونج المختلفة من العصور الماضية..وسيكون هاتف Galaxy Z Flip5 Retro متاحًا بكميات محدودة في كوريا الجنوبية اعتبارًا من 1 نوفمبر، وكذلك في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا اعتبارًا من 2 نوفمبر..

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