'سابك للمغذيات الزراعية' تربح 1.04 مليار ريال في الربع الثالث.. بانخفاض 55%

تعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 43%. وقد حد من أثر هذا الإنخفاض ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة بنسبة 6%.

و يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 46%.

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