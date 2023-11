'سابك' تخسر 2.88 مليار ريال في الربع الثالث من 2023

وبفضل الأداء المستمر للشركة بزيادة حجم المبيعات إلى جانب جهودها لاحتواء التكاليف، تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 536 مليون ريال في الربع الحالي من عملياتها المستمرة. وقد حققت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بمقدار 1.64 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، بانخفاض 67% ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:

• تسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض الأصول الرأسمالية بقيمة 255 مليون ريال كجزءٍ من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.حققت الشركة صافي خسارة 2.88 مليار ريال في الربع الحالي مقارنة بصافي ربح 1.18 مليار ريال في الربع السابق.

وبفضل الأداء المستمر للشركة بزيادة حجم المبيعات إلى جانب جهودها لاحتواء التكاليف، تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 536 مليون ريال في الربع الحالي من عملياتها المستمرة. وقد حققت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بمقدار 1.45 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، بانخفاض 63% ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:

• تسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض الأصول الرأسمالية بقيمة 255 مليون ريال كجزء من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.حققت الشركة صافي خسارة 1.04 مليار ريال في الفترة الحالية مقارنة بصافي ربح 16.24 مليار ريال بنفس الفترة من العام السابق.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.77

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: «عناية» تتحول للربحية بـ 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023«عناية» تتحول للربحية بـ 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أرباح «وفرة» تقفز 67.7% إلى 5 ملايين ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «وفرة» تقفز 67.7% إلى 5 ملايين ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: تراجع خسائر «معدنية» إلى 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023تراجع خسائر «معدنية» إلى 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕