'سابك' تخسر 2.88 مليار ريال في الربع الثالث من 2023

وبفضل الأداء المستمر للشركة بزيادة حجم المبيعات إلى جانب جهودها لاحتواء التكاليف، تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 536 مليون ريال في الربع الحالي من عملياتها المستمرة. وقد حققت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بمقدار 1.64 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، بانخفاض 67% ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:
• تسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض الأصول الرأسمالية بقيمة 255 مليون ريال كجزءٍ من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.حققت الشركة صافي خسارة 2.88 مليار ريال في الربع الحالي مقارنة بصافي ربح 1.18 مليار ريال في الربع السابق.
وبفضل الأداء المستمر للشركة بزيادة حجم المبيعات إلى جانب جهودها لاحتواء التكاليف، تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 536 مليون ريال في الربع الحالي من عملياتها المستمرة. وقد حققت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بمقدار 1.45 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، بانخفاض 63% ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:
• تسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض الأصول الرأسمالية بقيمة 255 مليون ريال كجزء من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.حققت الشركة صافي خسارة 1.04 مليار ريال في الفترة الحالية مقارنة بصافي ربح 16.24 مليار ريال بنفس الفترة من العام السابق.
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