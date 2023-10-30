'ريحتها فيها'.. كويتي يحتفظ بملابس والدته الفلسطينية المتوفاة!

وخلال مقطع الفيديو، يوضح الشاب كويتي الأب، أن والدته من رام الله وهي من قامت بتطريز الفساتين التي كان يعرضها، قائلا:"ريحتها فيها".وأشار إلى أن تطريز أحد الفساتين يحمل رموزا لمناطق في فلسطين وفقا لوالدته. وختم قائلا إن الفساتين تبدو كأنها جديدة لكن والدته أحضرتها معها من فلسطين عندما تزوجت والده (المتوفى أيضا)، وانتقلت إلى العيش معه في الكويت منذ عام 1968.

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