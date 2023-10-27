'رومارينيو' خارج حسابات الاتحاد

الاتحاد يعاني تراجع النتائجوأوضحت المصادر أن إدارة الاتحاد لا تنوي تجديد عقد رومارينيو الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب رومارينيو في صفوف الاتحاد منذ صيف 2018 قادماً من صفوف الجزيرة الإماراتي.ويعاني فريق الاتحاد تراجع النتائج خلال منافسات الموسم الحالي من دوري روشن.وغابت الانتصارات عن فريق المدرب نونو سانتو خلال المباريات الأربع الأخيرة للفريق بدوري روشن السعودي.

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