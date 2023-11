'رايتس ووتش' تدعو مصر للإفراج عن متظاهرين تضامنوا مع غزة

واعتقلت قوات الأمن 72 شخصا على الأقل بين 20 و24 اكتوبر بينهم أربعة أطفال، شاركوا في احتجاجات جماهيرية تضامنية مع الفلسطينيين في القاهرة والإسكندرية، وفقا لقائمة نشرتها"المفوضية المصرية للحقوق والحريات" المستقلة.

وقال المنظمة أنه تم تسيير فعاليات "فيما يبدو أنه محاولة لاستيعاب الاحتجاجات الشعبية في إطار داعم للحكومة، حيث أيدت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والأحزاب السياسية الموالية لرئيس النظام المصري عبد الفتاحويطالب مصريون وعرب السلطات المصرية باتخاذ إجراءات حازمة وفتح معبر رفع أمام المساعدات ولاستقبال المرضى مستهجنين عدم قدرة رئيس النظام في مصر على اتخاذ"موقف سيادي" بفتح المعبر خاصة بعد تهديدات اسرائيلية لمصر باستهداف قوافل المساعدات.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: مقترح إسرائيلي بشأن السعودية وقطاع غزة بناء على موقف مصرتحت عنوان 'أعطوا غزة للسعوديين'، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: البيت الأبيض 'واثق' من زيادة المساعدات لغزة الى 100 شاحنة يومياأعرب البيت الأبيض اليوم الاثنين عن 'ثقته' بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل الى نحو 100 شاحنة يوميا خلال الأيام المقبلة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: وثيقة استخباراتية إسرائيلية تشرح مخططات التعامل مع سكان غزةالوثيقة تحدثت عن تفاصيل «مخطط» التعامل مع سكان قطاع غزة، وأكدت أفضلية ترحيلهم إلى سيناء، بالنسبة لتل أبيب، وتدعو إلى دعم غربي للفكرة وإقناع مصر.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: وثيقة استخباراتية إسرائيلية تشرح مخططات التعامل مع سكان غزةالوثيقة تحدثت عن تفاصيل «مخطط» التعامل مع سكان قطاع غزة، وأكدت أفضلية ترحيلهم إلى سيناء، بالنسبة لتل أبيب، وتدعو إلى دعم غربي للفكرة وإقناع مصر.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: خطة إسرائيلية جديدة لمصر لتوطين أهالي غزة في سيناءكشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لإقناع مصر باستقبال جميع سكان غزة وتوطينهم في أراضيها، مقابل شطب كافة ديون مصر أمام البنك الدولي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: رئيس الوزراء المصري: نُجري اتصالات لحل الأزمة الإنسانية «غير المسبوقة» بغزةأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال زيارة لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة، أن مصر تُجري اتصالات على كل المستويات لحل «الأزمة الإنسانية غير المسبوقة» في غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕