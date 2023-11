'ذي إيكونوميست' : مصر تخشى تداعيات الحرب في غزة عليها

ومع تصاعد القتال، تواجه مصر - بحسب المجلة - ثلاثة مخاوف رئيسية أولها كيفية إدارة الضغوط المتزايدة لاستيعاب الفلسطينيين. قد يؤدي تدفق اللاجئين من غزة إلى إشعال الصراع في مصر من جديد مع البدو في سيناء وإحياء جماعة الإخوان المسلمين، الإسلاميين السياسيين الذين ظلوا لفترة طويلة أكبر تهديد داخلي لعبد الفتاح السيسي، المشير المصري الذي أصبح رئيسا للنظام.. ويمكن لمخاوف عدمأن تلحق الضرر بالاقتصاد الذي يشهد تحديّات هائلة.

مع نفور مصر من الانخراط في المعركة، فإن مكانتها في المنطقة تبدو ضعيفة، فيما تعد قطر الآن الراعي الرئيسي لحماس وغزة ويتهم البعض السيسي بالتحضير لتنفيذ نسخة جديدة من “صفقة القرن”، وهي خطة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين طرحتها إدارة ترامب تضمنت، حسب بعض المصادر، إعادة توطين بعض الفلسطينيين في سيناء. واليوم، هناك شائعات بأن عملية إعادة التوطين هذه قد تتم مقابل مبلغ كبير من الإعفاء من الديون التي تشتد الحاجة إليها (يتم تداول أرقام تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار).

وتضيف المجلّة أن"هناك أيضا أعداء السيسي القدامى، أي الإسلاميين الذين أطاح السيسي برئيسهم المنتخب قبل عقد من الزمان وسجن عشرات الآلاف من أعضائهم، وطارد الكثيرين في الخارج. لكن مصداقية حماس، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين، ارتفعت في أجزاء من الشرق الأوسط منذ اخترقت دفاعات إسرائيل واجتاحت مدنها. وإذا تدفق فلسطينيو غزة إلى مصر، فإن ما يقلق السيسي هو أن العديد من أعضاء حماس بينهم سوف ينشرون أيديولوجيتهم".

وتروي المجلة انه بعد صلاة الجمعة في مصر يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر، تحولت هتافات “فلسطين حرة” إلى صرخات من أجل “رغيف الخبز”. وتجاوز المتظاهرون أعدادًا كبيرة من رجال الشرطة لدخول ميدان التحرير، الذي يعد قلب الثورة المصرية في سنة 2011 واعتُقل العشرات، لكنها مسألة وقت فقط قبل أن تتشكل المزيد من الاحتجاجات.

