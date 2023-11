'دق ناقوس الخطر'..إيلون ماسك يكشف سر انعقاد قمة سلامة الذكاء الاصطناعي

جاءت تعليقات ماسك بعد أن نشرت بريطانيا إعلانًا وقعته 28 دولة والاتحاد الأوروبي، والذي حدد جدول أعمال من شقين يركز على تحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي وفهمهما على أساس علمي وبناء سياسات بالتنسيق بين الدول للتخفيف منها.

وقال "أعتقد أن هناك قلقا كبيرا بين العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي من أن تتسرع الحكومات في وضع القواعد قبل أن تعرف ما يجب فعله"، مرجحًا عدم حدوث ذلك.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALEQTISADIAH: ماسك: قمة سلامة الذكاء الاصطناعي تهدف لتأسيس إطار تنظيمي لهذه التكنولوجياقال إيلون ماسك اليوم إن أول قمة معنية بسلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا تهدف إلى تأسيس إطار تنظيمي للإشراف على الشركات التي تطور هذه التكنولوجيا وكذلك التحذير من مخاطرها.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة تضع قوانين سلامة صارمةالبيت الأبيض يعلن عن إجراءات سلامة يعتبرها هي الأقوى في العالم لحماية مجال الذكاء الاصطناعي

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: انطلاق أول قمة عالمية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في بريطانياانطلاق اليوم الأول للقمة العالمية الأولى حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بحضور قادة سياسيين ومسؤولين في شركات عملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: أول قمة للذكاء الاصطناعي تدعو لضبط المعايير وتخفيف الأضراراختتام اليوم الأول للقمة العالمية الأولى حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بحضور قادة سياسيين ومسؤولين في شركات عملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: أول قمة في العالم حول سلامة الذكاء الاصطناعي تنطلق الأربعاء في بريطانياتنطلق غداً الأربعاء أول قمة في العالم حول سلامة الذكاء الاصطناعي بمشاركة حكومات دولية، وشركات رائدة وخبراء في محادثات حاسمة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ARABI21NEWS: إيلون ماسك يدعو لإيجاد 'حَكَم مستقل ' لمراقبة شركات الذكاء الاصطناعيفي زحمة السياسية، والأخبار العاجلة الساخنة من حول العالم، جاءت فكرة عربي لايت ليكون الظل الذي تستريح فيه من مشاكل العالم، ولتقرأ أخبارا منوعة من حول العالم. ولأننا في عصر السرعة والعلم، لم ننس التكنولوجيا التي سيكون لها نصيب من موادنا، لنبقيك على اطلاع بآخر تطورات العلم.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕