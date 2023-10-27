'دار الملاحظة' بالدمام تفتتح خيمة الفعاليات وصالة الألعاب الرياضية

وتضم الصالة الرياضية العديد من الأجهزة الرياضية والحركية، مثل البلياردو وتنس الطاولة والهوكي ولعبة الفيشا الفريرة، وتزيد مساحتها عن 425 متر مربع.

وأشاد المقبل بالجهود المبذولة في الدار، مؤكدًا أن هدفها هو استصلاح سلوك الأحداث ما دون 18 سنة، وتقديم الرعاية لهم حتى يكونوا لبنة في خدمة دينهم ووطنهم. من جانبه، أوضح مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام سعيد الشهراني، أن الدار تعنى باستكمال إجراءات إيقاف الأحداث، ممن صدر حكم إيقافهم من النيابة العامة أو تنفيذ محكومية بحكم قضائي.

وأكد الشهراني، أن الأحداث يحظون بكامل الرعاية خلال تواجدهم في الدار، من تعليم ورعاية اجتماعية ونفسية، وتقدم لهم عدة برامج متنوعة حتى يستصلحوا سلوكهم عند خروجهم من الدار.

اقرأ أكثر:

alyaum »

لاله كابر.. عرابة الصم في موريتانياعلى هامش الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للغات الإشارة، نظمت المخرجة الموريتانية لاله كابر، معرضا خاصا 'بالصم'. اقرأ أكثر ⮕

المنتخب السعودي رجال يتأهل لنهائي المبارزة بدورة الألعاب العالمية القتاليةتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي منافسات رجــال الســايبـر في المبارزة بدورة الألعاب العالمية القتالية. اقرأ أكثر ⮕

'سلمان للإغاثة' يدشن مساعدات طارئة لمتضرري إعصار 'تيج' بحضرموتشملت المساعدات المقدمة 50 خيمة و200 حقيبة إيوائية. إضافة إلى 300 سلة غذائية تحتوي على السلع الأساسية اقرأ أكثر ⮕

سيارة مرسيدس «EQE» الرياضية والجديدة تظهر في صالات «الجفالي»سيارة مرسيدس «EQE» الرياضية والجديدة تظهر في صالات «الجفالي» اقرأ أكثر ⮕

جيرارد يفتح صفحة الوحدة بالفيديو.. ويجهز اللاعبين بالتكتيكاستأنف فريق الاتفاق تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب رديف الأمير محمد بن فهد بالدمام استعداداً لمواجهة مضيفه فريق الوحدة| اقرأ أكثر ⮕

الخليج والتعاون يكتفيان بالتعادل في دوري روشناكتفى الخليج وضيفه التعاون بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جرى الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي . اقرأ أكثر ⮕