'خسوف' للقمر بسماء الوطن العربي غدًا

تشهد الكرة الأرضية يوم غد خسوفا جزئيا للقمر بنسبة صغيرة، ويمكن مشاهدة كافة مراحله في سماء المملكة والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا. مرحلة الخسوف الجزئي تدوم لساعة و17 دقيقة وأفادت الجمعية الفلكية بجدة بأن مرحلة الخسوف الجزئي تدوم لمدة ساعة و17 دقيقة ما بين الساعة 10:35 مساءً إلى 11:52 مساءً بتوقيت المملكة، وسيكون هو الخسوف الأخير لهذا العام.

وأضافت أن الخسوف سيبدأ في كافة مناطق المملكة في نفس التوقيت وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساءً ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول الأرض، وسيصل الخسوف لذروته العظمى في الساعة 11:14 مساءً وسيكون 6% فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض وسيكون قطره الظاهري أكبر بنسبة 3.

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