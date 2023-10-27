'حماس' تنفي ادعاءات إسرائيل باستخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية

نقت حركة"حماس" الفلسطينية"بشكل قاطع"، الجمعة، الادعاءات الإسرائيلية حول استخدامها مستشفى الشفاء بقطاع غزة لـ"أغراض عسكرية".

وصدر بيان"حماس" عقب مؤتمر صحفي لمتحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، ادعى فيه أن"القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة".وبدورها، قالت"حماس" في بيانها:"نؤكد بشكل قاطع، كذب رواية الاحتلال النازي، حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أي من قيادات حماس فيه".

ودعت"حماس" الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى"التدخل فورا لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية". و17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت ساحة المستشفى الأهلي العربي"المعمداني"، عن مقتل 471 شخصا، بينهم أطفال. headtopics.com

وكان مستشفى"الشفاء" من بين المستشفيات التي أرسل إليها الجيش الإسرائيلي عدة إنذارات بالإخلاء، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

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