أكد عضو المكتب السياسي لحركة"حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة تنظر إلى طلبات روسيا بخصوص المحتجزين الحاملين لجنسيتها بشكل أكثر إيجابية مراعاة لطبيعة العلاقات مع موسكو.ما هي"نبوءة أشعياء" بعد حديث نتنياهو وعلاقتها بمصر؟

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.اللقطات الأولى لآثار سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية اقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك"لئومي" الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة.أفاد مراسل RT في القاهرة، نقلا عن مصادر رسمية مصرية، أن الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، عارية عن الصحة وكذب.أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية.

دمر الطيران الإسرائيلي مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت. headtopics.com

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أكد نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن تصويت الإمارات ضد مشروع القرار الأمريكي ولصالح الروسي حول الوضع في غزة يظهر بوضوح الجهة التي تهدف إلى إحلال السلام.

تمكّن العلماء من فك تشفير بروتين من الحيوانات المنوية لقنفذ البحر، والموجود أيضا لدى البشر، ما يفتح طريقا محتملا جديدا لعلاج العقم عند الذكور.أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توقيع اتفاقية تعاون مع البنك السعودي للاستثمار SAIB في خطوة جديدة للاستثمار الخارجي من جانب النادي الملكي.تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السبب الكامن وراء رغبة واشنطن المفاجِئة في العودة إلى معاهدة الحد من التسلح مع روسيا. headtopics.com

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روسيا تبحث مع قادة حماس في موسكو مسألة إطلاق المحتجزين الأجانب وإجلاء المواطنين الروس من غزةأكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، أن روسيا بحثت خلال اجتماع مع وفد قيادي من حركة 'حماس' في موسكو، مسألة إطلاق سراح المحتجزين الأجانب وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة الأسرى ويتوعد بحرب بريةأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، عدداً جديداً من المحتجزين لدى حماس، مؤكداً على لسان المتحدث باسمه دانيال هاغاري أن عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم في غزة بلغ 224 وقد يزيد. اقرأ أكثر ⮕

إيران: 'حماس' مستعدة للإفراج عن 'الأسرى' المدنيين مقابل إطلاق سراح 6 آلاف فلسطينيأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن 'حماس' مستعدة للإفراج عن 'الأسرى المدنيين' المحتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح 6 آلاف من الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

أهالي الرهائن لدى حماس يصبّون غضبهم على الحكومة الإسرائيليةحذّر أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة مساء الخميس من أن صبرهم نفد، مطالبين الحكومة باستقبالهم في الحال. اقرأ أكثر ⮕

تقرير: إسرائيل مستعدة لـ'دفع ثمن' مقابل إطلاق سراح الرهائنكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب مستعدة لـ'دفع ثمن' مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ 7 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

وفد من 'حماس' يزور روسيا.. ووزارة الخارجية الإسرائيلية تُعلقأجرى وفد من حركة 'حماس' محادثات في موسكو مع مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) وبيان من حماس، الخميس. اقرأ أكثر ⮕