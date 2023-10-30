'حكومة غزة': ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين في القطاع إلى 35

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الأحد، ارتفاع عدد الصحفيين القتلى جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 35 صحفيا.

وقال المكتب في بيان على منصة تلغرام"35 صحفيا.. المكتب الإعلامي الحكومي ينشر قائمة الصحفيين الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة". ونشر المكتب على منصته أسماء وصور الضحايا الصحفيين حيث ضمت القائمة"محمد الصالحي، إبراهيم لافي، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار".

كما ضمت القائمة"محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي سليمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي، خليل أبو عاذره، محمد أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد عماد لبد، أحمد مسعود، رشدي السراج، محمد فايز الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميما". headtopics.com

ويشن الجيش الإسرائيلي لليوم الـ23 على التوالي حربا على غزة قتل فيها 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة بالقطاع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.إسرائيل تستدعي سفير روسيا للاحتجاج على استقبال وفد "حماس"

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