'حزب الله' يعلن استهداف موقع 'أبو دجاج' الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة

الجيش المصري يعلن سقوط مسيّرة في طابا أدت لإصابة 6 أشخاصإعلام إسرائيلي: الجيش ينفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع معلومات استخبارية في قطاع غزة

كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا،"ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأمريكية.استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.

أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com

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حزب الله اللبناني وإسرائيل.. خيارات ما بعد المناوشاتيوما بعد آخر تعلو وتيرة القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على طرفي الحدود لترتفع معها أصوات طبول الحرب، اقرأ أكثر ⮕

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