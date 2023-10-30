'حزب الله' ‏يعلن استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي

وقال"حزب الله" في بيانه:"عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم ‏الاثنين ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة" مضيفا أنه تم استهداف دشمه وحاميته وتحقيق إصابات مباشرة فيها.‏أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد أن"الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".تكرر ذكر حاجز"إيرز" الحدودي الإسرائيلي مع غزة في وسائل الإعلام عدة مرات منذ هجوم 7 أكتوبر أو ما يعرف بـ"طوفان الأقصى"، وتصدر مجددا العناوين في 29 أكتوبر.

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.أفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية. headtopics.com

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ Storm Shadow مجنحة هاجمت القرم

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.أفادت شبكة"سي إن إن" نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط. headtopics.com

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'حزب الله' يعلن استهداف موقع السماقة الإسرائيلي جنوبي لبنانأعلن 'حزب الله' البناني اليوم الأحد 'استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مباشرة فيه'. اقرأ أكثر ⮕

'حزب الله' يعلن استهداف موقع السماقة الإسرائيلي وفرقة مشاة جنوبي لبنانأعلن 'حزب الله' البناني اليوم الأحد 'استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مباشرة فيه'. اقرأ أكثر ⮕

«حزب الله» يعلن قصف مواقع إسرائيليةأعلن حزب الله اللبناني اليوم (الأحد) استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مباشرة فيه، مؤكداً استهداف قوة مشاة إسرائيلية أيضاً. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل ترد على نيران من لبنان وحزب الله يعلن استهداف موقع عسكري لهاقال الجيش الإسرائيلي إنه رد على إطلاق نيران في منطقة 'زريعيت' شمالي إسرائيل مصدرها جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله اللبناني أنه حقق إصابات مباشرة في هجوم استهدف موقع المرج العسكري الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية. اقرأ أكثر ⮕

«حزب الله»: سنتحرك حيث يجب أن نتحركنشر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسين الحاج حسن، على حسابه عبر منصة «إكس»، فيديو يُظهر أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، يمرّ من أمام صورة تحمل شعار «حزب الله». اقرأ أكثر ⮕

'حزب الله' ينشر فيديو لاستهداف موقع إسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة فيه (فيديو)نشر 'حزب الله' اللبناني مساء يوم السبت، مقطع فيديو يوثق استهدافه لموقع العباد الإسرائيلي جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. اقرأ أكثر ⮕