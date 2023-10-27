'حزب الله' يعلن استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالأسلحة المناسبة والصواريخ الموجهة

وقال"حزب الله" في بيانه:"هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:40 من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 27 أكتوبر 2023 موقع"أبو دجاج" بالأسلحة المناسبة ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية والتقنية".
وفي سياق متصل، إفاد مراسلنا في لبنان بإطلاق دفعة صواريخ من منطقة العرقوب في القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل. في حين أصدر"حزب الله" لاحقا بيان أعلن فيه استهداف موقع"مسكاف عام" الإسرائيلي حيث قال:"هاجم مجاهدونا عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 27 أكتوبر 2023 موقع"مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة ودمّروا قسما من تجهيزاته الفنية".
أصاب صاروخ منشأة طبية في مدينة طابا، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن غزة، على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالات إن إسرائيل انتقلت إلى"الهجوم المتعاظم" على قطاع غزة من الجو والبحر والبر.تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات. headtopics.com
نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا متضمنا ما تم الاتفاق عليه في قمة السلام بالقاهرة يوم 21 أكتوبر الماضي، تضمن عدة نقاط تم الاتفاق عليها مع عدة دول عربية.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا.رد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ على من وصفهم بـ"المزايدين" الذي يستخدمون اسم المملكة أو اسمه أو اسم موسم الرياض"كشماعة" لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر.
سجلت مراسلتنا في القدس داليا النمري لحظة تعرض فريق RT للطرد من منطقة باب العامود في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية وسط تهديدات بالاعتقال إن لم يغادروا المنطقة، ودون إعطاء أي مبرر.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء. headtopics.com