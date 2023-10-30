'حديقة الجبل' بالمدينة المنورة تجذب الزوار وأهالي المنطقة

بمنطقة المدينة المنورة هذه الأيام إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار، للاستمتاع بالأجواء الربيعية، وقضاء أوقات جميلة، وممارسة رياضاتهم المفضلة من المشي وركوب الدراجات الهوائية.

وتأتي "حديقة الجبل" التي نفذتها أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخراً، في مقدمة المواقع لطبيعتها الواقعة على محيط إحدى الجبال بالمدينة المنورة، وكبر مساحتها التي تتجاوز 335 ألف متر مربع، وتنوع الخيارات الترفيهية فيها.وأوضحت الأمانة، أن الحديقة تعد الأولى من نوعها في المدينة المنورة لاعتمادها على أحدث التقنيات في الإضاءة دون وجود أعمدة إنارة، ومسارات للمشاة والدراجات بطول 6.400 متر، ومسطحات خضراء بمساحة 110 آلاف متر مربع، ويبلغ عدد الأشجار والشجيرات 2460 شجرة لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

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